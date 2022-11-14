В столкновении самолетов на авиашоу в Техасе погибли шесть человек
В столкновении самолетов на авиашоу в Техасе погибли шесть человек. Об этом в воскресенье сообщил судья округа Даллас Клэй Дженкинс. Машины участвовали в показательных выступлениях ВВС США «Крылья над Далласом», передает телеканал «Известия». В бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress времен Второй мировой, выполняя вираж, врезался в истребитель Bell P-63 Kingcobra. Обломки упали на близлежащее шоссе.
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