В ноябре библиотеки и культурные центры Москвы проведут день открытых дверей
Столичные библиотеки и культурные центры 19 ноября проведут день открытых дверей. Посетителей приглашают на лекции, экскурсии, спектакли, концерты и выставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби. В конце лета на такой же познавательной акции побывали 44 тыс. человек», — отметила Сергунина.
Так, 19 ноября библиотека искусств имени А.П. Боголюбова проведет экскурсию по усадьбе Николая Третьякова, где находится само учреждение. Посетителей познакомят с историей этого места, архитектурой и сохранившимися интерьерами. Гостям расскажут о жизни и творчестве художника-мариниста Алексея Боголюбова.
В тот же день центральная библиотека имени Н.А. Некрасова проведет экскурсию по своему книжному фонду, в котором насчитывается более 15 тыс. изданий XVII–XXI веков, а библиотека имени А.Н. Толстого организует встречу с писательницей Александрой Марининой.
Для детей в доме культуры «Восход» устроят представление в технике песочная анимация, а в культурном центре «Новослободский» для посетителей проведут научное шоу, к которому они смогут присоединиться. В детской библиотеке №145 состоится игра-квест «История стекольного завода в Царицыно». Участники узнают его историю и познакомятся с изделиями, которые там раньше производили. В культурном центре «Меридиан» пройдет мастер-класс по акробатике и жонглированию для детей от 6 до 12 лет.
Полный список мероприятий доступен на сайте проекта «Мосразвитие». На некоторые из них необходимо заранее зарегистрироваться.
В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.