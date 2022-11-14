Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Самолет, следовавший из Польши в Великобританию, совершил экстренную посадку в Германии в ночь на понедельник, 14 ноября, из-за угрозы взрыва, пишет газета Welt.
Борт направлялся в Лондон. Аварийная посадка была совершена в немецком городе Падерборн.
Сообщается, что полиция обыскала самолет, опасные предметы не были обнаружены.
200 пассажиров и семь членов экипажа находятся сейчас в здании аэропорта. Информация, когда они продолжат полет и на каком самолете, пока отсутствует. Газета отмечает, что сообщение о предполагаемой бомбе поступило по телефону польским авиационным властям, которые предупредили экипаж и немецкую сторону.
7 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Екатеринбург, благополучно приземлился в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона. В самолете находились четыре члена экипажа и 96 пассажиров. Никто не пострадал.