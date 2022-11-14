На улице Истикляль в Стамбуле убрали скамейки после взрыва
На улице Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв, убрали скамейки у цветочных горшков. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, телеканал TRT Haber.
«В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По информации полиции Стамбула, собранные улики пока указывают на причастность признанных в Турции террористическими сирийских группировок к организации атаки.
Известно, что подозреваемая в совершении взрыва женщина просидела на скамейке 40–45 минут на пешеходной туристической улице Истикляль и через некоторое время встала, после чего произошел взрыв.
Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.
Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.
Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.
По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет. 14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавшего в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.