Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ
Мир
В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время
Мир
Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Мир
Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН
Мир
Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Мир
Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армия
20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ
Мир
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
Армия
После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

На улице Истикляль в Стамбуле убрали скамейки после взрыва

На улице Истикляль в Стамбуле, где произошел взрыв, убрали скамейки у цветочных горшков
0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улице Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв, убрали скамейки у цветочных горшков. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, телеканал TRT Haber.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

«В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По информации полиции Стамбула, собранные улики пока указывают на причастность признанных в Турции террористическими сирийских группировок к организации атаки.

Известно, что подозреваемая в совершении взрыва женщина просидела на скамейке 40–45 минут на пешеходной туристической улице Истикляль и через некоторое время встала, после чего произошел взрыв.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет. 14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавшего в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022