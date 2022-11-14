20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ

В результате артобстрелов Новой Каховки в Херсонской области за двое суток погибли три человека и ранены 20. Об этом журналистам рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Не прекращаются артиллерийские обстрелы, били весь вечер и всю ночь. Повреждены линии электропередачи, в жилые дома попадает постоянно. Гибнут люди. У нас уже трое погибших и до 20 человек раненых. Это данные за двое суток», — сказал он в понедельник, 14 ноября.

Как отметил Леонтьев, обстрелы территории Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не заканчиваются, о повреждениях в настоящее время говорить трудно.

«Взрывы звучат постоянно. Может, на час было затишье, но потом все продолжается. Очень сложно оценить, куда все летит. Но точно, что часть города сейчас без света, мы восстанавливаем», — подчеркнул он.

Из Новой Каховки была вывезена примерно 1 тыс. местных жителей, порядка 3 тыс. выехали самостоятельно на своих машинах, передает городская администрация.

Отмечается, что в сентябре текущего года город покинули все школьники и педагоги.

«Осталось около 15% населения, я думаю, это 10–12 тыс. человек максимум. <…> У нас администрация эвакуировалась. Но оперативный штаб на месте продолжает работать, там ограниченное количество людей. Мы не можем бросить людей, поэтому остаемся на месте», — сказал Леонтьев.

13 ноября Леонтьев указал на существенный масштаб повреждений Каховской ГЭС, которая регулярно становится целью обстрелов украинских боевиков. Он спрогнозировал длительное восстановление. Также глава сообщил о повреждениях и других объектов инфраструктуры.

11 ноября Леонтьев рассказал о разрушениях жилых домов после удара ВСУ по пригороду Новой Каховки из артиллерийских систем. В этот день в небе над городом было слышно около пяти взрывов.

24 октября он рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По словам Леонтьева, в таком случае город окажется под угрозой затопления, поскольку вода поднимется минимум на 12 м. Многие дома окажутся затоплены.

Президент РФ Владимир Путин ввел с 20 октября военное положение на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота в 2014 году на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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