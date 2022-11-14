Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ
Мир
В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время
Мир
Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Мир
Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН
Мир
Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Мир
Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армия
20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ
Мир
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
Армия
После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Сюжет:

20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ

Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: за двое суток 20 человек ранены и трое погибли после артобстрелов со стороны ВСУ
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате артобстрелов Новой Каховки в Херсонской области за двое суток погибли три человека и ранены 20. Об этом журналистам рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза подрыва ГЭС со стороны ВСУ сохраняется, последствия в случае аварии будут устранять не один год

«Не прекращаются артиллерийские обстрелы, били весь вечер и всю ночь. Повреждены линии электропередачи, в жилые дома попадает постоянно. Гибнут люди. У нас уже трое погибших и до 20 человек раненых. Это данные за двое суток», — сказал он в понедельник, 14 ноября.

Как отметил Леонтьев, обстрелы территории Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не заканчиваются, о повреждениях в настоящее время говорить трудно.

«Взрывы звучат постоянно. Может, на час было затишье, но потом все продолжается. Очень сложно оценить, куда все летит. Но точно, что часть города сейчас без света, мы восстанавливаем», — подчеркнул он.

Из Новой Каховки была вывезена примерно 1 тыс. местных жителей, порядка 3 тыс. выехали самостоятельно на своих машинах, передает городская администрация.

Отмечается, что в сентябре текущего года город покинули все школьники и педагоги.

«Осталось около 15% населения, я думаю, это 10–12 тыс. человек максимум. <…> У нас администрация эвакуировалась. Но оперативный штаб на месте продолжает работать, там ограниченное количество людей. Мы не можем бросить людей, поэтому остаемся на месте», — сказал Леонтьев.

13 ноября Леонтьев указал на существенный масштаб повреждений Каховской ГЭС, которая регулярно становится целью обстрелов украинских боевиков. Он спрогнозировал длительное восстановление. Также глава сообщил о повреждениях и других объектов инфраструктуры.

11 ноября Леонтьев рассказал о разрушениях жилых домов после удара ВСУ по пригороду Новой Каховки из артиллерийских систем. В этот день в небе над городом было слышно около пяти взрывов.

24 октября он рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По словам Леонтьева, в таком случае город окажется под угрозой затопления, поскольку вода поднимется минимум на 12 м. Многие дома окажутся затоплены.

Президент РФ Владимир Путин ввел с 20 октября военное положение на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота в 2014 году на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022