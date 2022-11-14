Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Мир
В МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на ЗАЭС
Мир
Посол Бродский заявил о поддержке Украиной антиизраильских резолюций
Мир
Пашинян обвинил Азербайджан в стрельбе в мирных жителей Карабаха
Армия
ВФУ обстреляли Донецк из «Градов»
Общество
В Забайкалье возбудили дело после исчезновения 10-летнего мальчика
Армия
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню
Мир
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Мир
«Укрэнерго» заявила о повреждении одного из ключевых объектов Украины
Мир
Глава МВД Турции резко отреагировал на соболезнования США после взрыва
Происшествия
ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по Торезу в ДНР
Экономика
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России
Сюжет:

«Укрэнерго»: причиной отключений света в стране стали повреждения на энергообъекте

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения. Об этом 14 ноября сообщила компания «Укрэнерго».

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте
Эксперты прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск в районе столицы ДНР

«На минувшей неделе россияне повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной», — говорится в публикации в Telegram-канале компании.

Уточняется, что речь идет о Киеве, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также о подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

«Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — приводятся в публикации слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Ранее, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. Речь, в частности, идет о тепло- и гидроэлектростанциях (ТЭС и ГЭС), а также теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), уточнил он.

В то же время Евросоюз в экстренном порядке выделил €25,5 млн на поддержание энергосистемы Украины. Кроме того, он предоставил Киеву «энергооборудование на миллионы евро».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022