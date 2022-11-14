«Укрэнерго»: причиной отключений света в стране стали повреждения на энергообъекте

Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения. Об этом 14 ноября сообщила компания «Укрэнерго».

«На минувшей неделе россияне повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной», — говорится в публикации в Telegram-канале компании.

Уточняется, что речь идет о Киеве, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также о подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

«Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — приводятся в публикации слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Ранее, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. Речь, в частности, идет о тепло- и гидроэлектростанциях (ТЭС и ГЭС), а также теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), уточнил он.

В то же время Евросоюз в экстренном порядке выделил €25,5 млн на поддержание энергосистемы Украины. Кроме того, он предоставил Киеву «энергооборудование на миллионы евро».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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