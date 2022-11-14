Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Новая Зеландия продлит программу подготовки Вооруженных сил Украины. Об этом 14 ноября сообщили власти страны.
«Программа подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими будет продлена. Кроме того, будет предоставлено дополнительное финансирование для [закупки] снаряжения, боеприпасов и продовольствия», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Джасинды Ардерн, министра обороны Пини Хенаре и главы МИД Нанаии Махуты.
Уточняется, что программу продлят до 31 июля 2023 года. Согласно документу, с 30 ноября 186 новозеландских офицеров будут обучать украинских военных в Великобритании. Помимо этого, 12 сотрудников минобороны Новой Зеландии будут передавать ВСУ данные разведки, восемь военнослужащих будут дислоцированы в одну из европейских стран.
Также Новая Зеландия приняла решение внести в целевой фонд НАТО еще $1,1 млн для закупки нелетального оружия, боеприпасов, продовольственных пайков, зимнего обмундирования, мобильных электрогенераторов, машин скорой помощи и аптечек для Украины.
Ранее, 8 ноября, активисты организации «Действие для Украины» в Новой Зеландии обратились к властям страны из-за недостаточной, по их мнению, помощи беженцам с Украины. Они потребовали расширить финансовую и медицинскую поддержку, а также организовать курсы английского языка.
Ряд стран усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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