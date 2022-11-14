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Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Новая Зеландия продлит программу подготовки Вооруженных сил Украины. Об этом 14 ноября сообщили власти страны.

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«Программа подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими будет продлена. Кроме того, будет предоставлено дополнительное финансирование для [закупки] снаряжения, боеприпасов и продовольствия», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Джасинды Ардерн, министра обороны Пини Хенаре и главы МИД Нанаии Махуты.

Уточняется, что программу продлят до 31 июля 2023 года. Согласно документу, с 30 ноября 186 новозеландских офицеров будут обучать украинских военных в Великобритании. Помимо этого, 12 сотрудников минобороны Новой Зеландии будут передавать ВСУ данные разведки, восемь военнослужащих будут дислоцированы в одну из европейских стран.

Также Новая Зеландия приняла решение внести в целевой фонд НАТО еще $1,1 млн для закупки нелетального оружия, боеприпасов, продовольственных пайков, зимнего обмундирования, мобильных электрогенераторов, машин скорой помощи и аптечек для Украины.

Ранее, 8 ноября, активисты организации «Действие для Украины» в Новой Зеландии обратились к властям страны из-за недостаточной, по их мнению, помощи беженцам с Украины. Они потребовали расширить финансовую и медицинскую поддержку, а также организовать курсы английского языка.

Ряд стран усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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