После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа

В результате удара, нанесенного украинскими военнослужащими по пригороду Луганска, повреждены железнодорожная станция, школа, а также жилые дома.

Удар был нанесен вечером в воскресенье, 13 ноября, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«По предварительной информации, в результате удара получили повреждения школа, железнодорожная станция Меловая, имеются частичные разрушения частного сектора», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Накануне вечером корреспондент «Известий» сообщил о взрывах в Луганске. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Данных о том, что именно удалось сбить и был ли причинен ущерб городу и его жителям, нет.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» в направлении села Нижняя Дуванка в ЛНР. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1958 года рождения. Кроме того, были повреждены два одноэтажных жилых дома.

10 ноября сообщалось, что за время проведения спецоперации ВСУ выпустили 458 ракет из американской РСЗО HIMARS по ЛНР. Кроме того, украинские военные активно использовали снаряды тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), а из РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» было выпущено 2607 снарядов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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