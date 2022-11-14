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Опубликованы кадры бегства возможной подозреваемой в подрыве бомбы в Стамбуле

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Фото: соцсети
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Кадры, предположительно, бегства подозреваемой в подрыве бомбы в Стамбуле появились в соцсетях 14 ноября.

На кадрах видно, как женщина в черном хиджабе и темной одежде пробегает по улице среди толпы.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По предварительной версии, бомба была оставлена в туристическом районе города. По информации полиции Стамбула, собранные улики пока указывают на причастность признанных в Турции террористическими сирийских группировок к организации атаки.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. По предварительной информации, теракт совершила женщина, которая активировала бомбу. Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. По его данным, неизвестная могла оставить на улице пакет с бомбой.

В результате трагедии погибли не менее шести человек, еще 81 получил ранения. В числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания Турции и его дочь. 14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавших в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

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