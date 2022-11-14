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В ГД заявили о потере суверенитета Украиной в 2014 году

В Госдуме назвали Украину государством-банкротом, потерявшим суверенитет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина потеряла свой суверенитет после госпереворота в 2014 году, заявил в понедельник, 14 ноября, спикер ГД Вячеслав Володин.

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«Госпереворот в феврале 2014 года привел к полной потере суверенитета Украины. Ее бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что Украина не может сама обеспечивать расходные обязательства перед украинцами, имея в виду зарплаты, пособия, пенсии и иные социальные вопросы.

Спикер Госдумы сказал, что ситуация на Украине становится только хуже.

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать», — заявил председатель Государственной думы.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны. Путин отметил, что не прекращаются попытки реализации «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, а также разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

Ранее в этот день Володин сказал, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. По его словам, страна стала колонией США, а приказы Киеву отдаются из Вашингтона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года Киев проводит в отношении мирных граждан военную операцию после того, как украинцы отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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