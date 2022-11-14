Пашинян обвинил Азербайджан в стрельбе в мирных жителей Карабаха

Азербайджан ведет огонь по проживающим в Нагорном Карабахе армянам. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха «нашими гражданами» и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Накануне в Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Уточнялось, что с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по проводившему земляные работы местному жителю. В результате он получил легкое ранение.

«По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство», — отметили в ведомстве.

Ранее, 7 ноября, после взаимных обвинений Еревана и Баку в обстрелах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал сторонам избегать нагнетания ситуации.

До этого, 1 ноября, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В 2020 году Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Тогда же Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.