Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с российской армией и попал в плен

Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с российской армией и попал в плен

2022-11-14 09:22:45

2022-11-14 09:22:45

2022-11-14 09:22:45

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