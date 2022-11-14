ВФУ обстреляли Донецк из «Градов»

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Огонь был открыт по Киевскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: <...> Донецк (Киевский район). Выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — сообщается в Telegram-канале ведомства в понедельник, 14 ноября.

Представительство отмечает, что это первый обстрел Донецка за день.

11 ноября в 8:55 ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Донецку. Под удар попал Куйбышевский район города.

В этот же день «Известия» показали последствия обстрела украинскими военнослужащими школы и Дворца культуры в селе Розовка ДНР. Здания подверглись атаке из РСЗО HIMARS.

8 ноября штаб теробороны ДНР уведомил, что в результате обстрела со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка погиб подросток.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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