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Житель Барнаула избил заступившегося за его сына незнакомца

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Фото: камеры видеонаблюдения
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В Барнауле мужчина избил незнакомца с протезом за то, что тот заступился за его сына, которого мужчина тащил по улице за ухо. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина тащит ребенка по улице за ухо. Рядом останавливается велосипедист и, вероятно, делает замечание. После этого мужчина набрасывается на очевидца с кулаками. Разнимать драку пришлось прохожим.

Позднее жена велосипедиста рассказала, что он является инвалидом и носит протез. В ходе конфликта он получил гематомы и травмы, уточняет Life.ru. Нападавший с места происшествия скрылся, отмечает телеканал «360».

Известно, что инцидент произошел 12 ноября в центре города. Следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю 13 ноября уже начали доследственную проверку по факту происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

7 ноября шестилетнего ребенка госпитализировали в Москве после того, как его в детском саду избила воспитательница. Со слов ребенка, воспитатель ударила его по голове в висок, так как он бегал и не слушался. Ребенку поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

Сообщение о произошедшем было передано в Бутырский межрайонный следственный отдел и Бутырскую межрайонную прокуратуру.

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