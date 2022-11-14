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Синоптики пообещали ветер и дождь жителям Ульяновской области

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Порывистый ветер и дождь ожидают жителей Ульяновской области в понедельник, 14 ноября. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Отмечается, что на погоду будет оказывать влияние холодный фронт.

Ожидается облачность и дождь. Ветер — северо-западный, 9–14 м/с. Местами порывы могут достигать 25 м/с. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное управление МЧС объявило желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до 15:00 вторника, 15 ноября.

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