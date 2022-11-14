Найден пропавший в Забайкалье 10-летний мальчик

Пропавшего в Забайкалье 10-летнего мальчика нашли живым. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.

«Только что в ходе поисков ребенок найден. Он жив-здоров, с ним работают следователи. Работа продолжается», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О пропаже мальчика сообщили ранее в этот день в СУ СК. Ребенок ушел из дома еще 11 ноября, родители его искали самостоятельно. После неудачных поисков 13 ноября мать подала заявление о пропаже ребенка.

В поисках принимали участие следователи, полицейские и волонтеры.