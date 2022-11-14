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МВД Турции: устроивший взрыв в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к РПК

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Турецкие полицейские задержали человека, который мог оставить бомбу на пешеходной улице в Стамбуле. Об этом 14 ноября заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

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«Человек, оставивший бомбу, задержан», — цитирует его телеканал TRT World.

По предварительным данным, за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Турция считает террористическими.

Намекая на связи Вашингтона с YPG, глава МВД Турции также резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва. По его мнению, их можно расценивать, как если бы убийца первым прибыл на место преступления.

Взрыв прогремел на туристической улице Истикляль 13 ноября. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу. На обнародованном местными СМИ снимке запечатлена женщина в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет.

14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавших в теракте были выписаны из медучреждений города.

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