Reuters: глава минфина США Йеллен анонсировала новые санкции против российского ВПК

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters 14 ноября.

«Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий РФ и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля», — приводит ее слова агентство.

Санкции коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Однако данные о местонахождении этих лиц не уточняются.

О санкциях может быть объявлено 14 ноября.

2 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

26 октября США объявили о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Под санкции попали восемь физических и 12 юридических лиц.

Предыдущий пакет санкций в отношении России США ввели 30 сентября, в него вошли десятки физических и юридических лиц. Под новые санкции попал ряд членов Госдумы и Совета Федерации РФ. Также сообщается, что санкции введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».