Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко в Москве

В Москве построят однополосный путепровод над улицей Ивана Франко. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, развитие транспортной инфраструктуры в столице является первостепенной задачей.

«Путепровод будет одним из этапов реконструкции, которая сейчас ведется на этом участке. В районе планируется продление ул. Ивана Франко с примыканием к существующей улично-дорожной сети по ул. Герасима Курина», — приводит слова архитектора агентство городских новостей «Москва».

Длина путепровода составит порядка 30 м, ширина проезжей части — около 5 м, пишет «Москва 24». Проект реализуют в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

9 ноября глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в северо-восточной части столицы до 2026 года построят пять путепроводов. По трем объектам уже ведется проектирование, по двум специалисты разрабатывают градостроительную документацию, отмечает телеканал «360».

Новые объекты улучшат ситуацию на дорогах столицы, в частности снизят транспортную нагрузку. Также появятся дополнительные маршруты передвижения по городу, пишет НСН.

8 ноября Загрутдинов сообщил, что на юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 транспортных объектов. По его словам, реализация этих проектов позволит улучшить транспортную доступность столичных районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня, Люблино, Текстильщики, Лефортово, Чертаново Северное, Южное и Центральное.