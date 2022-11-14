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«Укрэнерго» заявила о повреждении одного из ключевых объектов Украины

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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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На прошлой неделе был проврежден один из ключевых объектов «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что это повлияло на питание ряда областей Украины. В частности, в настоящий момент сложная ситуация в энергообеспечении наблюдается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и некоторых других областях.

«Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится», — пояснил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения, но она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергетических компаний.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн. Помимо этого украинский премьер предупредил, что плановые отключения электричества, которые в октябре затронули более 9 млн граждан страны, будут продолжаться.

До этого, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 3040% энергетической инфраструктуры страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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