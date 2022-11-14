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Посол Бродский заявил о поддержке Украиной антиизраильских резолюций

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying
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Киев поддерживает антиизраильские резолюции в ООН. Об этом 11 ноября заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

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«Поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной», — написал он в Twitter.

Ранее, 11 ноября, в ООН утвердили проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Среди поддержавших проект была Украина.

До этого, в октябре, Киев выступил за принятие резолюции «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая, как утверждается, направлена против интересов Израиля.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем противовоздушной обороны.

Тогда же посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что возможное решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать оружие Украине. По словам главы ведомства, вместо этого Израиль оказывает Киеву медицинскую и гуманитарную помощь.

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