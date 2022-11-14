ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Амвросиевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава районной администрации Игорь Лызов.

«Сегодня около трех часов ночи в район Амвросиевки прилетели четыре ракеты HIMARS», — сказал он ТАСС.

По его словам, попадание пришлось на заброшенный пионерский лагерь, пострадавших нет.

Ранее в этот день ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по городу Торез в ДНР. В общей сложности по нему было выпущено 10 ракет. Также удары были нанесены по Иловайску: город обстреляли четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS.

11 ноября стало известно об атаке ВСУ на Донецк. Под удар попал Куйбышевский район города: противник выпустил шесть ракет из РСЗО HIMARS в данном направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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