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Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Томской области

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Фото: vk.com/public_tomsk_police
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ДТП с участием грузовика произошло в Томской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили представители ГУ МВД России по региону.

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Инцидент произошел на 91-м км автодороги Томск — Каргала — Колпашево.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania в составе с полуприцепом-цистерной выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным легковым автомобилем Daihatsu Boon», — говорится в публикации на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии два пассажира Daihatsu скончались на месте, а третий пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне стало известно, что два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли и семеро пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Кемеровской области. Предполагается, что водитель иномарки выехал на встречную полосу.

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