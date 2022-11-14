Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Томской области
ДТП с участием грузовика произошло в Томской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили представители ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на 91-м км автодороги Томск — Каргала — Колпашево.
«По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania в составе с полуприцепом-цистерной выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным легковым автомобилем Daihatsu Boon», — говорится в публикации на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
В результате аварии два пассажира Daihatsu скончались на месте, а третий пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне стало известно, что два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли и семеро пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Кемеровской области. Предполагается, что водитель иномарки выехал на встречную полосу.