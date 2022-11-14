В России создали новый сверхлегкий бронешлем для военных

Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов разработали для российских военных, он на 300 г легче поступающих сегодня на оснащение Вооруженных сил (ВС) России шлемов. Об этом 14 ноября рассказал заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 г,. Правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Сегодня на оснащение российских военных поступают шлемы 6Б47, созданные в рамках работы «Ратник». Они весят 1 кг.

При этом на сегодня он является самым легких среди армейских бронешлемов ведущих военных держав. Так, общевойсковой бронешлем американской армии весит 1,2 кг.

Ранее, 12 ноября, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который накануне возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», заявил, что принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации не эффективны из-за длительности процедур согласования. Их необходимо приостановить.

До этого, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Российский лидер отметил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует, поскольку солдаты понимают, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался.

Тогда же в ходе координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно быть не просто в наличии, но и быть удобным и современным.