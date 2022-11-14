Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Мир
Посол Бродский заявил о поддержке Украиной антиизраильских резолюций
Общество
В Забайкалье возбудили дело после исчезновения 10-летнего мальчика
Мир
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Мир
«Укрэнерго» заявила о повреждении одного из ключевых объектов Украины
Мир
Глава МВД Турции резко отреагировал на соболезнования США после взрыва
Мир
В США признали неспособность системы ПРО защитить страну
Происшествия
ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по Торезу в ДНР
Происшествия
Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Томской области
Происшествия
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км
Спорт
Экс-боец UFC Джонсон умер в возрасте 38 лет
Мир
Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

Экономист назвал черты типичной жертвы мошенника в 2022 году

Экономист Гиринский: эмоциональные люди чаще всего становятся жертвами мошенников
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что жертвами мошенников чаще всего становятся излишне эмоциональные и доверчивые люди.

Ограбленная страница: эксперты рассказали о новом мошенничестве в соцсетях
Данные пользователей выманивают при помощи оскорбительных комментариев

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 14 ноября, эксперт отметил, что типичная жертва мошенника — это эмоциональная, психологически незащищенная и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта.

Эксперт призвал обращать внимание на подозрительный электронный адрес, который состоит из хаотичных и избыточных знаков. Также насторожить должны неожиданно вышедшие на контакт неизвестные личности, уточняет Life.ru.

По словам Гиринского, также подозрения должны вызывать слишком комфортные условия, предложения или обещания, а также просьбы сообщить персональные данные.

Кроме того, выдать злоумышленника может психологическое давление на собеседника, например, если человека подталкивают к быстрому принятию решений.

Как резюмировал специалист, внимание к перечисленным мелочам позволит избежать влияния злоумышленников, отмечает телеканал «360».

11 ноября доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков рассказал, что недобросовестные продавцы в России начали практиковать новый способ мошенничества над покупателями при помощи электронных чеков.

Обман чаще всего происходит, когда продавцы намеренно пробивают, например, несколько товаров или весовой товар пробивают как более дорогую категорию. В ситуации, когда у покупателя нет непосредственно перед глазами чека, тот может по невнимательности пропустить факт мошенничества.

30 октября директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская посоветовала не записывать в телефонах близких родственников по очевидным названиям «мама», «папа» и так далее. Она пояснила, что одна из распространенных схем мошенничества — звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег, пишет НСН.

16 октября CEO компании CloudPayments Татьяна Глазачева в беседе с RT рассказала, как не попасться на уловки мошенников в сети. По ее словам, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, не открывать письма от незнакомцев, в настройках на смартфоне снять галочки с пункта «Получать оповещения по электронной почте обо всех изменениях, связанных с объектами на «Google Диске». Она подчеркнула, что «вряд ли кто-то просто так захочет вам перевести деньги и будет настойчиво об этом напоминать», отмечает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022