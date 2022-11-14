Экономист назвал черты типичной жертвы мошенника в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что жертвами мошенников чаще всего становятся излишне эмоциональные и доверчивые люди.

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 14 ноября, эксперт отметил, что типичная жертва мошенника — это эмоциональная, психологически незащищенная и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта.

Эксперт призвал обращать внимание на подозрительный электронный адрес, который состоит из хаотичных и избыточных знаков. Также насторожить должны неожиданно вышедшие на контакт неизвестные личности, уточняет Life.ru.

По словам Гиринского, также подозрения должны вызывать слишком комфортные условия, предложения или обещания, а также просьбы сообщить персональные данные.

Кроме того, выдать злоумышленника может психологическое давление на собеседника, например, если человека подталкивают к быстрому принятию решений.

Как резюмировал специалист, внимание к перечисленным мелочам позволит избежать влияния злоумышленников, отмечает телеканал «360».

11 ноября доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков рассказал, что недобросовестные продавцы в России начали практиковать новый способ мошенничества над покупателями при помощи электронных чеков.

Обман чаще всего происходит, когда продавцы намеренно пробивают, например, несколько товаров или весовой товар пробивают как более дорогую категорию. В ситуации, когда у покупателя нет непосредственно перед глазами чека, тот может по невнимательности пропустить факт мошенничества.

30 октября директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская посоветовала не записывать в телефонах близких родственников по очевидным названиям «мама», «папа» и так далее. Она пояснила, что одна из распространенных схем мошенничества — звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег, пишет НСН.

16 октября CEO компании CloudPayments Татьяна Глазачева в беседе с RT рассказала, как не попасться на уловки мошенников в сети. По ее словам, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, не открывать письма от незнакомцев, в настройках на смартфоне снять галочки с пункта «Получать оповещения по электронной почте обо всех изменениях, связанных с объектами на «Google Диске». Она подчеркнула, что «вряд ли кто-то просто так захочет вам перевести деньги и будет настойчиво об этом напоминать», отмечает телеканал «Звезда».