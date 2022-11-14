ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по Торезу в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки нанесли удар по городу Торезу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:05 — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Торез: выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день украинские военные уже наносили удары по Торезу, а также по Иловайску в ДНР. Тогда по городам было выпущено в общей сложности 10 ракет.

11 ноября стало известно об атаке ВСУ на Донецк. Под удар попал Куйбышевский район города, противник выпустил шесть ракет из РСЗО HIMARS в данном направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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