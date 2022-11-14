В Забайкалье возбудили дело после исчезновения 10-летнего мальчика

В городе Краснокаменск в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после безвестного исчезновения 10-летнего мальчика. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Следователи Краснокаменского межрайонного следственного отдела СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего — по факту безвестного отсутствия мальчика 2012 года рождения в городе Краснокаменске», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мальчик ушел из дома еще 11 ноября, направлялся к своим родственникам. При этом родители мальчика, когда вечером ребенок не вернулся домой, к правоохранителям обращаться не стали, а приступили к самостоятельным поискам.

В полицию заявление от матери пропавшего малолетнего поступило лишь 13 ноября.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции проводят мероприятия по поиску мальчика. В частности, по месту жительства ребенка проведен осмотр, допрошены его родители, а также устанавливаются и допрашиваются родственники семьи, сверстники мальчика.

В поисках принимают участие как следователи, полицейские, так и волонтеры.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что в Ростове-на-Дону полиция проверяет информацию о попытках похищения детей. В соцсетях появилась информация, что якобы этим занимается мужчина на автомобиле.

В сообщениях, распространяемых через мессенджеры, говорится о том, что мужчина заговорил на улице с мальчиком, а затем попытался затащить его в белый автомобиль.