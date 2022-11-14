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Экс-боец UFC Джонсон умер в возрасте 38 лет
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Экс-боец UFC Джонсон умер в возрасте 38 лет

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Фото: Getty Images/Mike Roach/Zuffa LLC
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Бывший боец, экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет. Об этом 13 ноября сообщил сайт MMA Junkie.

О причинах смерти американского спортсмена не сообщается.

В январе этого года президент промоушена Bellator Скотт Кокер сообщил о проблемах со здоровьем у Джонсона, тогда сроки его возвращения в бой он не назвал, пишет сайт aif.ru.

Энтони Джонсон в профессиональных единоборствах получил прозвище Грохот (Rumble). Он одержал 23 победы, 17 из которых — нокаутом, и потерпел шесть поражений, пишет REGNUM.

Он дважды дрался за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против Дэниела Кормье в мае 2015-го и апреле 2017 года. Он завершил карьеру в UFC после второго поражения. Спустя четыре года Джонсон вернулся в ММА в Bellator, отмечает Федеральное агентство новостей.

Кормье на своей странице в социальных сетях прокомментировал новость о смерти своего бывшего соперника.

«Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений», — приводит его слова «Газета.Ru».

В октябре прошлого года Джонсон должен был сразиться с чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым, но отказался от участия из-за болезни.

В мае 2021 года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе, пишет RT. Больше в ММА он не выступал, уточняет Life.ru.

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