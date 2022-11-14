Запад испугался последствий из-за отчаяния властей Украины

На Западе опасаются, что поставляемое Украине оружие уйдет «не в те руки», сообщает газета The Telegraph. Власти не хотят, чтобы боеприпасы и вооружение были использованы в будущем против них и их граждан, передает телеканал «Известия».

Украинские лидеры сейчас особенно нуждаются в поставках. Но, как отмечают в издании, теперь эта задача превратилась в деликатный вопрос. Власти США 13 ноября заявили, что собираются предоставить Киеву новый пакет военной помощи. Ожидается, что он будет не меньше предыдущего.

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