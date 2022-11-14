Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона
Экономика
Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам
Мир
В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве
Армия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ
Мир
В МВД Турции пообещали жесткий ответ организаторам теракта в Стамбуле
Мир
США анонсировали новые санкции против закупщиков российского ВПК
Спорт
Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в попытке вытеснить его из команды
Мир
В МИД РФ назвали безумием расширение НАТО за счет Украины
Мир
В США предсказали отказ от помощи Киеву при угрозе конфликта с Россией
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Иловайска и Тореза из HIMARS со стороны ВСУ
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

Запад испугался последствий из-за отчаяния властей Украины

0
Выделить главное
вкл
выкл

На Западе опасаются, что поставляемое Украине оружие уйдет «не в те руки», сообщает газета The Telegraph. Власти не хотят, чтобы боеприпасы и вооружение были использованы в будущем против них и их граждан, передает телеканал «Известия».

Украинские лидеры сейчас особенно нуждаются в поставках. Но, как отмечают в издании, теперь эта задача превратилась в деликатный вопрос. Власти США 13 ноября заявили, что собираются предоставить Киеву новый пакет военной помощи. Ожидается, что он будет не меньше предыдущего.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022