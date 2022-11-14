Гидрометцентр спрогнозировал начало настоящей зимы в Москве со среды

Настоящая зима в Москве начнется с 16 ноября, сообщает Гидрометцентр. Ожидаются заморозки до –8 °С, днем потеплеет, но лишь до –5 °С.

В ночь на среду выпадет снег до 3 см, высота покрова будет расти всю неделю, передает телеканал «Известия». С 16 ноября прогнозируется температура ниже климатической нормы на 2–3 градуса. Такой климат характерен для конца ноября-начала декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.