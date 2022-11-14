Полянский прокомментировал заседание Генассамблеи ООН

Новая резолюция Генеральной ассамблеи ООН направлена на присвоение российских активов за рубежом, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. При этом отмечается, что организация не имеет прав для создания механизма. Резолюцию вынесут на обсуждение вечером 14 ноября, передает телеканал «Известия». Документ призывает прекратить специальную военную операцию. Также резолюцией подразумевается создание реестра ущерба для всех заинтересованных в этом лиц, в том числе и для украинского государства.

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