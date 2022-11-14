В ДНР сообщили об обстреле Иловайска и Тореза из HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли ракетными снарядами города Иловайск и Торез в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:45 — н.п. Мемрик – н.п. Иловайск: выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS; 04:45 — н.п. Мемрик – н.п. Торез: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее, 11 ноября, стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк. Под удар попал Куйбышевский район города — противник выпустил шесть ракет из РСЗО HIMARS в данном направлении.

Накануне был обстрелян тот же район. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения, еще одна женщина пострадала. Обстановку на месте прилета показали «Известия».

В этот же день в Макеевке в ДНР погиб один мирный житель. ВСУ открыли огонь по Червоногвардейскому району города.

До этого, 8 ноября, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка погиб подросток.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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