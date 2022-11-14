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В США предсказали отказ от помощи Киеву при угрозе конфликта с Россией

NI: страны Запада не пойдут на развертывание ядерной войны с Россией ради Украины
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Еще в самом начале боевых действий на Украине президент США Джо Байден признавал вероятный отказ от помощи Киеву в случае риска ядерной войны, сегодня мнение американской стороны по этому вопросу не изменилось. Об этом заявили 13 ноября обозреватели The National Interest.

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«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — говорится в статье.

Авторы материала сравнили положение США и России с арсеналом стратегического оружия и пришли к выводу, что американские запасы значительно уступают российским. Стратегическое оружие США обозреватели назвали фактически бесполезным.

Ранее в этот день начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о необходимости не допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Он отметил, что Лондон продолжает поддерживать открытые каналы с Москвой.

10 ноября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил об опасениях США относительного возможного испытания Россией ядерной торпеды, которое привело бы к еще большему обострению напряженности в отношениях между Россией и США.

Кроме того, днем ранее, 9 ноября, в журнале российского Министерства обороны «Военная мысль» появилась информация о том, что США работают над созданием средств нейтрализации ядерного потенциала РФ. Отмечалось, что Вашингтон рассчитывает создать высокоэффективные огневые системы, работающие по принципу разведывательного ударного комплекса, а также использовать направленную энергию в производстве оружия.

При этом президент РФ Владимир Путин в телеобращении 21 сентября указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, которые говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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