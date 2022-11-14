США анонсировали новые санкции против закупщиков российского ВПК

США планируют ввести новые санкции, которые затронут военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен.

Отмечается, что под действие рестрикций попадут 14 физических и 28 юридических лиц, осуществляющих закупку технологий для российского ВПК, в том числе финансовые посредники. При этом данные о местонахождении этих лиц не уточняются.

«Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий РФ и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля», — пояснила она.

14 октября замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции Запада якобы лишили ВПК РФ способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине».

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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