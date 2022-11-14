Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ

Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса опубликовало российское Минобороны.

На записи запечатлен процесс подготовки вертолетов к вылету, проверки всех его систем, загрузки боеприпасами. Во время боевых вылетов экипажи боевых машин выпустили ракеты по обнаруженным укрепленным районам формирований ВСУ.

Отмечается, что в результате удалось уничтожить пункт управления ВСУ, танки и другую вражескую бронетехнику.

Среди основных своих задач армейская авиация Вооруженных сил России сопровождает колонны машин и техники, уничтожает из разного типа оружия бронетехнику врага, а также доставляет десант и военные грузы.

Ранее, 10 ноября, появились кадры, на которых ударные вертолеты России Ка-52 «Аллигатор» уничтожают украинские опорные пункты в зоне спецоперации. Подобные атаки наносят ущерб украинской армии и сокращает ее ресурсы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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