Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона

В Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Отмечается, что изначально планировалось совершить только одну переправу, но вскоре стало понятно, что за раз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж речного судна «Арарат» по собственной инициативе решил вернуться за людьми.

«Мы когда первый рейс сделали… Люди, которые не смогли поместиться на пароход, у них были такие глаза, в общем, не передать. Мы просто вернулись за ними, и всё», — поделился групповой механик Олег.

По словам начальника отдела речных пассажирских перевозок Александра, в первый раз капитану пришлось вести корабль в густом тумане, ориентируясь по дорожной карте на смартфоне, а в третий раз — уже в темноте.

«Третий рейс делали потемну, забирали остальных. Там человек 126 осталось. <…> В основном были пожилые и больные — оставить их было не совсем правильно», — объяснил Александр.

Несмотря на тяжелые погодные условия, команда «Арарата» блестяще справилась с поставленной задачей. По словам матроса Романа, реакция эвакуированных жителей была очень трогательной: капитана приветствовали аплодисментами.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Наталия Графчикова рассказала о попытках ВС Украины сорвать эвакуацию. По словам очевидцев, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет. Позднее стало известно, что в результате обстрела погиб мирный житель, еще трое пострадали.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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