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Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals

РБК: Минфин РФ обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Министерство финансов РФ планирует в первом квартале 2023 года рассмотреть альтернативные котировки нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

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В настоящий момент используется система оценки международного ценового агентства Argus, которое ориентируется на уровень цен на средиземноморском и роттердамском рынках нефти. Однако с введением эмбарго Евросоюза (ЕС), которое вступит в силу 5 декабря, торговая активность в данном регионе заметно снизилась.

Таким образом, было предложено переориентироваться на более актуальную формулу расчета, в основе которой будет лежать стоимость конкретной экспортной партии сырья в российских портах. При этом оценка будет производиться на базисе FOB, который предполагает оплату расходов на доставку и страхование покупателем.

В свою очередь, Минфин заявил о намерении продолжать использовать прежние котировки в 2023 году. При этом планируется рассмотреть целесообразность перехода на новую систему оценки — к обсуждению данного вопроса будут привлечены другие ведомства, а также представители нефтяных компаний.

Ранее, 7 ноября, аналитики журнала The Economist предположили, что нефтегазовые ограничения Евросоюза по отношению к России никак не смогут повлиять на доходы последней. По их мнению, с наступлением холодов рынок энергоресурсов может обрушиться, если Россия не найдет покупателей топлива вне ЕС.

3 ноября посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. При этом дальше ценовой потолок могут распространить на другие товары, включая газ и металлы.

Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии ВЭФ сообщил , что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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