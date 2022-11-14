Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals

Министерство финансов РФ планирует в первом квартале 2023 года рассмотреть альтернативные котировки нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

В настоящий момент используется система оценки международного ценового агентства Argus, которое ориентируется на уровень цен на средиземноморском и роттердамском рынках нефти. Однако с введением эмбарго Евросоюза (ЕС), которое вступит в силу 5 декабря, торговая активность в данном регионе заметно снизилась.

Таким образом, было предложено переориентироваться на более актуальную формулу расчета, в основе которой будет лежать стоимость конкретной экспортной партии сырья в российских портах. При этом оценка будет производиться на базисе FOB, который предполагает оплату расходов на доставку и страхование покупателем.

В свою очередь, Минфин заявил о намерении продолжать использовать прежние котировки в 2023 году. При этом планируется рассмотреть целесообразность перехода на новую систему оценки — к обсуждению данного вопроса будут привлечены другие ведомства, а также представители нефтяных компаний.

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