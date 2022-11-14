Жители Херсонской области рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали и мешали эвакуации мирных жителей из Херсонской области. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой.

По словам жителей Левобережья, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет. Пришлось спрятаться в бомбоубежище.

С первым же затишьем люди постарались как можно скорее покинуть район. Обстрелы ВСУ мешали автобусам подъехать к людям. Многие говорят, что чудом уцелели.

«Били в район площади, стекла посыпались, дрожала земля, видно было, что работают по нам. В 12 часов начался обстрел площади, прекрасно зная, что тут находятся гражданские, дети, женщины, старики», ― рассказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Позднее стало известно, что в результате обстрела погиб мирный житель, еще трое пострадали.

Отмечается, что местные власти будут продолжать эвакуировать людей до тех пор, пока все желающие не смогут выехать в безопасные регионы России.

Ранее, 12 ноября, сообщалось об обстрелах мирных жителей при эвакуации. Как уточнялось, в момент ударов ВСУ в Новой Каховке было около 200 человек.

Накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские боевики обстреляли пригород Новой Каховки, в результате разрушены жилые дома.

Кроме того, глава администрации Херсона Александр Кобец 11 ноября заявил, что около 80–100 тыс. мирных жителей остаются в Херсоне, эвакуация продолжается.

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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