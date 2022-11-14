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В Госдуме предложили начать демобилизацию для учителей ЛНР и ДНР

Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вице-спикер Государственной думы России от ЛДПР Борис Чернышов предложил начать демобилизацию для преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 13 ноября сообщило агентство «РИА Новости».

«Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», ― подчеркнул он.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил начать демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР, которые были призваны на военную службу.

По его словам, сейчас силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления регионов в состав РФ. Студентов велено вернуть домой, чтобы они могли продолжить обучение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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