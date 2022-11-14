Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 ноября

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до -1…+1 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -5...-3.

Днем ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, возможны порывы до 17 м/c, ночью прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 753–755 мм ртутного столба.

Кроме того, в Гидрометцентре уточнили, что местами возможна гололедица.

14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели в Москву придет настоящая зима.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о похолодании, осадках и возможном образовании сугробов высотой до 15 см.

До этого Вильфанд предупреждал москвичей о том, что в городе установится морозная погода. По его словам, следует ожидать местами небольшой снег.