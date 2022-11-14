В Харькове сообщили о ракетном обстреле города

Индустриальный район Харькова подвергся ракетному обстрелу. Об этом 13 ноября сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно ― промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», ― написал Терехов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

По информации украинского издания «Страна.ua», очевидцы слышали не менее трех взрывов. Попадание произошло в предприятие в Индустриальном районе города.

Ранее, 11 ноября, объект критической инфраструктуры Винницкой области оказался поврежден в результате ракетного удара по региону. Никто из людей не пострадал. Какой именно объект пострадал и каков масштаб разрушений ― не сообщалось.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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