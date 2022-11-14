Юлия Шойгу рассказала о психологических последствиях пандемии

Психологические последствия пандемии частично удалось преодолеть, но нужно продолжать работу по помощи людям, переболевшим коронавирусом, рассказала в интервью «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Профессиональное сообщество научилось справляться с неспецифическими психологическими сложностями, которые возникли в период COVID-19, считает она.

Неспецифические — значит, не связанные с самим вирусом. Это необходимость соблюдать определенные меры гигиены, находиться в изоляции, менять график работы, режим, круг социального взаимодействия, пояснила специалист.

Но, по ее словам, есть и специфические последствия.

«Коронавирус является нейротропным — проникает в нейроны, в клетки мозга, именно поэтому он вызывает и последствия для психического здоровья у тех людей, которые переболели. Не у всех, но это происходит с гораздо большей частотой, чем, например, после перенесенного гриппа или тяжелой простуды. За это время медицинскому и психологическому сообществу уже удалось наработать некие методы, которые помогают людям справиться с последствиями коронавируса. Эти последствия очень неприятны, но, к счастью, преодолимы», — подчеркнула Юлия Шойгу.

Эта тема требует дальнейшего изучения и развития, поскольку за два с небольшим года такой работы удалось открыть и полностью задействовать не все возможные механизмы, резюмировала специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«После трагедии тоже может быть счастливая жизнь»