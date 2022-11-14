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ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Сабовке в ЛНР

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Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Сабовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

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Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, по населенному пункту было выпущено пять ракетных снарядов. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Накануне вечером корреспондент «Известий» сообщил о взрывах в Луганске. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Данных о том, что именно удалось сбить и был ли причинен ущерб городу и его жителям, нет.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» в направлении села Нижняя Дуванка в ЛНР. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1958 года рождения, кроме того, были повреждены два одноэтажных жилых дома.

10 ноября сообщалось, что за время проведения спецоперации ВСУ выпустили 458 ракет из американской РСЗО HIMARS по ЛНР. Кроме того, украинские военные активно использовали снаряды тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), а из РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» было выпущено 2607 снарядов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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