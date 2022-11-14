Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом 13 ноября сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Известия» публикуют видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения машины сильно деформировались, превратившись практически в груды металла. Спасатели в настоящий момент пытаются вытащить из поврежденных автомобилей зажатых людей.

Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные службы города, в том числе пожарные и скорая помощь. По информации столичного дептранса, движение в сторону центра сейчас осуществляется по одной полосе из трех. Дорога в область также свободна только по одной полосе из трех.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дорожные службы организовали одну полосу в попутном направлении, одну во встречном. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в этот же день появилась информация о ДТП на внешней полосе 69-го км МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе на северо-западе Москвы. В результате столкновения пяти машин оказались заблокированы три полосы движения из пяти. В аварии никто не пострадал.