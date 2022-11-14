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В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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По последним данным, пять пострадавших в результате взрыва в Стамбуле остаются в реанимации, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Глава ведомства уточнил, что из 81 пострадавшего 42 человека продолжают оставаться в стационаре.

«Из 42 пострадавших при взрыве на Истикляле и находящихся на лечении пять человек находятся в реанимации, состояние двоих из них остается тяжелым», — отметил он в сообщении в своем Twitter.

Ранее в этот день вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что из больниц уже выписаны 39 пострадавших в результате взрыва.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. Как сообщили в генконсульстве РФ, по предварительным данным, жертв среди россиян нет.

В момент взрыва на улице находилось много людей. Как рассказали «Известиям» очевидцы, в центре города начался хаос. По сообщению турецких СМИ, в числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания и его дочь. Данное заявление подтвердила глава ведомства Дерья Янык.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Как заявил Фуат Октай, произошедший в Стамбуле взрыв — акт терроризма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к взрыву подозревается женщина. Позднее турецкие СМИ распространили снимки, предположительно, этой женщины.

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