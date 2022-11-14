МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество гвардии старшего лейтенанта Николая Петрунина, выполнявшего боевые задачи по организации бесперебойной связи между подразделениями российских войск в зоне специальной военной операции. Уточняется, что, благодаря действиям Петрунина, были восстановлены поврежденные украинскими националистами линии связи, а также оборудование.

В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку уничтожить пункт управления российского подразделения. Украинские националисты нанесли по нему массированный артиллерийский огонь с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате атаки часть оборудования

и линий связи и вышли из строя.

Гвардии старший лейтенант, в свою очередь, продолжал руководить своим подразделением, находясь даже под огнем противника. Он вместе со своим взводом незамедлительно приступил к устранению повреждений и успешно выполнил эту задачу.

По вновь организованным каналам связи были переданы координаты расположения огневых позиций ВСУ, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар.

В ходе наступательных боевых действий в составе своего подразделения, продолжили в Минобороны России, старшина второй статьи Александр Сахно принимал участие в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта. В ходе выполнения задачи он обнаружил в заброшенном здании и лично задержал украинского диверсанта-разведчика.

В МО РФ сообщили, что диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск, чтобы передать координаты местоположения военной техники для нанесения минометного удара. Задержанный националист выдал сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы, которые готовили провокацию в отношении российских подразделений.

Также в ведомстве рассказали о сержанте Алексее Фоменко, который в ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций противника обнаружил в лесополосе опорный пункт украинских националистов. Будучи командиром подразделения, он принял решение внезапным ударом атаковать и уничтожить опорный пункт.

Алексей Фоменко обошел укрепления противника с фланга, занял выгодную позицию и снайперским огнем из штатного вооружения уничтожил пулеметный расчет и трех националистов. Всего в ходе боя было уничтожено более десятка националистов, добавили в Минобороны.

Ранее, 13 ноября, стало известно, что при попытке высадки в районе Кинбурнской косы были уничтожены порядка 20 диверсантов ВСУ. Также российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Кроме того, в этот день сообщалось, что в Херсонской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Военнослужащий российской армии сообщил корреспонденту «Известий», что группа обосновалась в районе дельт рек Конки и Днепра Голопристанского района, после чего по позициям был нанесен массированный артиллерийский удар.

Москва продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса от агрессии киевского режима. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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