СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры

Страны Запада во главе с США едут на саммит G20, чтобы усилить международную конфронтацию и поссориться с другими участниками встречи, вместо того чтобы объединиться и вместе решать глобальные проблемы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, говорится в статье издания Global Times.

Основная тема предстоящего саммита G20 звучит как «Восстановимся вместе, восстановимся сильнее» вкупе с обсуждением проблем глобального здравоохранения и перехода стран к устойчивой энергетике. При этом прогнозируется, что на саммите G20 не будет достигнуто продуктивных соглашений, особенно важных для развивающихся стран.

Наоборот, ожидается, что конференция станет площадкой для конфронтаций, а также попыток крупных стран «навязывать свою волю меньшим или бедным странам». Более того, саммит длится всего два дня. И поэтому есть шанс, что не удастся конструктивно обсудить заявленные темы, если всё обсуждение сведется к обвинениям и призывам, навязанным Вашингтоном и его союзниками.

В издании подчеркнули, что глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита.

«Но это лишь подчеркивает решающую ценность G20 как важной платформы для преодоления глобальных кризисов, а также реформирования и улучшения глобального экономического управления», ― пояснили в статье.

Ранее в этот день президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных лидеров смягчить риторику в адрес России на саммите G20. Он попросил их проявить гибкость и рассмотреть возможность быть более мягкими к России, чтобы по итогам саммита все страны подписали коммюнике.

Также в воскресенье стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует на предстоящем саммите G20 подвергнуть критике Россию из-за ситуации на Украине. В то же время он пообещал вместе с союзниками Лондона приложить на конференции все усилия для разрешения экономических проблем.

Помимо этого, 12 ноября телеканал CNN сообщил, что главной интригой саммита G20 может стать встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Политики в последний раз виделись больше 10 лет назад. И сейчас нет уверенности в том, что их разговор может оказаться продуктивным. Причины ― многочисленные разногласия, а также взаимная неприязнь и подозрительность.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин 10 ноября, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

Кроме того, 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.