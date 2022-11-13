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ФК «Динамо» обыграл ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Столичный клуб «Динамо» одержал победу в противостоянии с ЦСКА. Встреча прошла в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 13 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

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Московские команды сыграли на «ВТБ Арене». В составе победителей отличились Дмитрий Скопинцев (40) и Николя Муми Нгамалё (63). Единственный гол ЦСКА на 65-й минуте забил Иван Обляков, однако уже на 79-й минуте он был удален за вторую желтую карточку.

Также на 79-й минуте армейцам назначили пенальти. Удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина отразил Игорь Акинфеев. Для Фомина на этом завершилась серия из 17 реализованных пенальти в матчах РПЛ.

По итогам матча ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 32 очками. Их соперники, набравшие 26 очков, располагаются на шестой строчке. 17-й тур РПЛ является заключительным перед зимней паузой, после этого «Динамо» примет у себя самарский ФК «Крылья советов», а ЦСКА встретится на выезде с «Сочи».

Ранее, 5 ноября, армейцы уступили нижегородской команде «Пари НН». Игра завершилась со счетом 1:0. Таким образом, футболисты из Нижнего Новгорода прервали серию неудач и заработали 16 очков.

До этого, 29 октября, столичное «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1 в гостевом матче. После третьей победы подряд в РПЛ красно-синие поднялись на третье место в турнирной таблице. «Химки» продлили безвыигрышную серию до 11 матчей и остались на 15-й позиции.

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