Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о звуках взрывов в Луганске
Мир
Президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Мир
В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрывах в Стамбуле
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Армия
В Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле
Армия
Военкор «Известий» показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром
Спорт
Галактионов стал главным тренером футбольного клуба «Локомотив»
Мир
Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле терактом
Мир
В Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения
Мир
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81
Спорт
Фигурист Гуменник выиграл четвертый этап Гран-при РФ в Москве
Сюжет:

Пелоси допустила сохранение демократами контроля над конгрессом США

Пелоси: Демократическая партия может сохранить контроль над конгрессом США
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демократическая партия может сохранить контроль над конгрессом США. Такое заявление сделала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье, 13 ноября, в интервью телеканалу CNN.

Палата представляет: как изменится руководство конгресса США после выборов
Кто может заменить Нэнси Пелоси и ждать ли второго тура голосования

Она считает, что у однопартийцев президента США Джо Байдена остались шансы получить большинство голосов в палате представителей.

«Я всегда говорила, что это как Олимпиада, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Посмотрим, куда это нас заведет. Но, думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов», — сказала Пелоси.

В этот же день Байден заявил, что ситуация на промежуточных выборах в США складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

Ранее в этот день стало известно, что Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. В верхней палате конгресса заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 сенаторов, а председатель сената ― вице-президент страны Камала Харрис ― также член Демократической партии.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 — у республиканцев, 204 — у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022