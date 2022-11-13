Пелоси допустила сохранение демократами контроля над конгрессом США

Демократическая партия может сохранить контроль над конгрессом США. Такое заявление сделала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье, 13 ноября, в интервью телеканалу CNN.

Она считает, что у однопартийцев президента США Джо Байдена остались шансы получить большинство голосов в палате представителей.

«Я всегда говорила, что это как Олимпиада, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Посмотрим, куда это нас заведет. Но, думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов», — сказала Пелоси.

В этот же день Байден заявил, что ситуация на промежуточных выборах в США складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

Ранее в этот день стало известно, что Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. В верхней палате конгресса заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 сенаторов, а председатель сената ― вице-президент страны Камала Харрис ― также член Демократической партии.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 — у республиканцев, 204 — у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.