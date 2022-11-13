Бродячая собака напала на подростка в Тверской области

В городе Нелидово в Тверской области бродячая собака напала на подростка. Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 12 ноября около 16:15 на улице Ржевской. Животное набросилось на 15-летнюю девочку. В результате подросток был госпитализирован с травмами, ранами руки и лица.

По факту происшествия проводится проверка. Также будет дана оценка работы уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В тот же день четыре бездомные собаки напали на второклассницу на территории лицея в Краснодаре. Девочка получила глубокие раны.

10 октября в Лазаревском районе Сочи два питбуля напали на четырехлетнюю девочку и насмерть загрызли ее. По данным СК, мать оставила ребенка на втором этаже дома, не поставив об этом в известность бабушку сожителя, и уехала в магазин. Пенсионерка предположила, что в доме никого нет, и впустила внутрь трех собак породы питбультерьер. Две из них напали на ребенка.